台灣優質生命協會與台北海洋科技大學（台北海大）首度合作，與台北海大公益舞團「微醺」走進育成基金會永明發展中心，促成老中青公益探訪演出。資深藝人司馬玉嬌、紀麗如、李炳輝、林松義等輪番演出，不只台下小朋友開心尖叫，台上大學生親眼見藝人演出，忍不住驚呼「每個一上台就氣場超大」。

李炳輝（中）向來樂觀，和台北海大「微醺」公益舞團大學生合照心情更好了。（台北海大提供）

台北海大獨創「微醺」公益舞團同學們坦言，資深藝人都是阿嬤的超級偶像，其實不太認得，但對李炳輝印象深刻，鄭裴萱說「新聞常報導他，聽說他在淡水駐唱，見到本人也太可愛，一直笑呵呵，聽到我們要合照，還笑問是女學生嗎？」還說，可以聽到阿輝伯本人現場唱《來去夏威夷》，人氣旺全場合唱成了演唱會，「回家可以跟爸爸媽媽臭屁一下了」！

好久不見的楊麗花歌仔戲當家花旦司馬玉嬌，事業成功但情路坎坷，近年傳出替前夫背下500萬債務，還曾一度傳出靠領老人年金過活，同學們對司馬玉嬌雖陌生，但林秀娟同學忍不住讚美「她好親切喔」！「本人維持很好，『金笑年』可以想像年輕一定是歌仔戲女神」。

司馬玉嬌現場狀態不錯，一聽有大學生加入公益演出，馬上熱情應援，一起陪唱陪跳，帶動氣氛，「大學生很青春，台下弄得很熱」！她本人很友善拍照來者不拒。

紀麗如非常開心台北海大公益舞團加入服務，「公益真的很需要新血」。（台北海大提供）

紀麗如與台灣優質生命協會秘書長紀寶如都說，「公益圈很缺會表演的新血，台下看到漂亮的美眉來，都跟著姐姐叫，開心得很！」

林威克在台北海大為演藝系同學創造公益舞團，（台北海大提供）被教育部「大學社會責任實踐(USR)」計畫支持計畫。

台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克則表示，很多家長認為讀演藝系將來出路少，「演藝系同學要出路！我們就為這些學生獨創公益舞團，讓他們有舞台，也可以回饋社會做公益，和台灣優質生命協會合作，馬上打響知名度，邀約就來了」。

林威克還透露獲得教育部的「大學社會責任實踐(USR)」計畫和百萬研究經費支持兩年規劃，「讓演藝系的孩子能用他的所學所長，在超高齡社會最大市場的銀髮經濟有一席之地，證明我們為學生規劃有將來，也被教育部認可。」