愈來愈多畫面顯示，俄羅斯在前線部署已經有超過70年歷史的「博物館阿公級坦克」T-55。

包括西方官員及近期的影像顯示，俄羅斯正在調度二戰結束不久誕生、現已退役的「博物館阿公級」T-55戰車到前線，準備因應有著北約先進裝備的烏克蘭春季反攻，俄軍看似不利，不過專家指出其實有2大優勢，第一是這種戰車從遠方發射仍有效果，第二，對於剛接受徵召、訓練不足的預備役俄軍來說，這種古老戰車更容易上手。不過專家也警告，若是和豹式或挑戰者戰車一對一面對面比拚，T-55每戰必輸。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近期有一支疑似3月底在俄羅斯境內某處拍攝的影片顯示，一輛滿載戰車的貨運火車緩慢前行，影片中一名婦人說：「這是第二輛了。」

#BREAKING: As #Russian Army has lost majority of its modern main battle tanks (T-72/80/90) during the #Ukraine War, they are now going to use these ancient T-54 and T-55 main battle tanks. Hundreds of them are recently reactivated & are on their ways to Ukraine. They are around… pic.twitter.com/giJEKfotgK — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 22, 2023

■T-55為「博物館阿公級戰車」

影片中的戰車是蘇聯T-55主戰坦克，於二戰結束後的1948年首次服役，於1980年代退役，至今已有超過70年歷史，甚至能在博物館看到它的蹤影，堪稱「博物館阿公級戰車」。

倫敦帝國戰爭博物館（Imperial War Museum，IWM）館長戴蘭尼（John Delaney）就向CNN展示了其中一輛T-55，他說，這是蘇聯在冷戰時期的第一輛主戰坦克。

Russia is sending T-55 tanks - which are so old you can see them in museums - into war. Despite their age, experts tell us they may still be effective. Incl. analysis from @I_W_M, @RALee85 and @RUSI_org.



With @clare_seb & Marty Bourke at @IWMDuxford. https://t.co/QbcpsOjNMn — Vasco Cotovio (@VascoCNN) May 8, 2023

T-55有許多版本，後續成為全球生產量最大的戰車，全世界一共有超過10萬輛，它的優勢是便宜、耐操、易於操作，也易於維護，曾經是中國大陸解放軍、蘇丹、埃及軍隊的支柱。

The Kremlin Is Deploying Obsolete T-55 Tanks in Southern Ukraine. The Last Time It Did This, With T-62s, The Tanks Got Massacred. https://t.co/wJaJpLVuH1 pic.twitter.com/NoaI2xYoXr — Forbes (@Forbes) May 2, 2023

1950至1960年代，T-55在東歐主要用來鎮壓人民起義等抗議行動，但是在後續數十年裡，在部分以阿衝突及波斯灣戰爭期間，T-55已不是西方戰車的對手，戴蘭尼解釋，例如1991年的波灣戰爭，英、美戰車在23公里外就能摧毀伊拉克的T-55戰車。

他說，1980年代俄羅斯開始陸續讓T-55退役時，當時俄軍仍有28000輛，不過俄軍並沒有銷毀這些退役坦克，「現在棚子裡可能還有大量戰車正等待重新調派。」

事實上過去就有衛星影像補捉到俄軍在遠東Arsenyev地區的基地，已經從武器庫調出數十輛戰車，其中就包含T-55。

4月也有西方官員表示，在前線地區看到T-55。

Russian T-55 and T-62M tanks reportedly in the Berdyansk area.https://t.co/MEuFvYuvxW pic.twitter.com/iaYTz048C3 — Rob Lee (@RALee85) April 30, 2023

至今俄羅斯都未證實在前線部署T-55，不過近幾周來，部分親克宮名嘴已開始分享T-55出現在烏克蘭俄佔區的畫面。

A Russian T-55 tank spotted in Ukraine a few days ago.https://t.co/ZMRysAJu0p pic.twitter.com/gqsfPKyzwd — Rob Lee (@RALee85) April 17, 2023

■面對烏春季反攻 T-55有2優勢

出身美國陸戰隊的美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）表示，他在烏東前線看到的現象是，俄軍採取守勢，因此俄烏坦克對戰的情形並不多見，他認為T-55的使用範圍將會受限，最初可能主要部署在後方，朝遠距離發射。

Open-source photographs show T-54 and T-55 Soviet tanks, first put in service in the 1940s, being transported west by railroad, possibly for use in Ukraine. https://t.co/9OKeZsd98S — The Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2023

戴蘭尼同樣認為T-55在俄烏戰場上仍能發揮效果，例如在地上挖洞，讓T-55藏身淺坑中、採取守勢，只露出炮塔，以此避開坦克對戰情形。

另一項優點是，如今俄軍倚賴訓練不足、額外動員的義務役作戰，T-55相對於現代戰車的優勢是易於操作，訓練上更簡便，上手速度也更快。

戴蘭尼說：「維護很簡單，對於以義務役為主的軍隊來說，這就是你在找的。」

■烏克蘭如何在春季反攻取勝？

李伊認為主要取決於烏軍是否在俄軍部署的防禦陣線中找到最脆弱的點，這也是配有更先進北約裝備、更好裝甲、射程更遠、機動性更高的烏軍戰車，在面對古老蘇聯坦克時更能發揮作用的地方。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的「防衛、工業和社會」研究計畫主任泰勒（Trevor Taylor）評論，如果俄軍真打算將T-55調往前線與西方的現代武器正面應戰，俄軍必須做好傷亡會非常慘重的心理準備。

戴蘭尼也認為，如果在開放地區發生坦克對戰，俄軍將明顯處於劣勢，「（對戰豹式戰車或挑戰者戰車），如果是一對一坦克交戰，每次（指T-55）都會輸。」