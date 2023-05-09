民進黨中執會10日將公告立委初選候選人名單，原預計提名桃園市第五選區立委的市議員楊家俍，今天宣布放棄提名資格。對此，民進黨祕書長許立明表示，中央黨部尊重他個人的決定，至於該選區之提名作業將一併送交明天中執會討論。

楊家俍今年4月底在民進黨桃園市第五選區立委初選勝出，他今天拋下震撼彈，說明自己在20幾年前因年少無知，在網路上張貼了一篇題為「深夜孤寂，需要妳的慰藉」的短文，當時觸犯了《兒童及少年性交易防制條例》。

日前民進黨中執會通過修正「提名條例」，把曾犯《兒童及少年性交易防制條例》相關之罪，也列入禁止提名參選之列。

他說，雖然這個規定還沒經民進黨全代會通過，修法也不能回溯影響他被提名的資格，但為避免影響黨的改革腳步，甚至造成2024大選中不必要的爭議。最後決定在黨正式提名前夕，主動提出放棄提名資格。

對此，民進黨祕書長許立明表示，楊家俍擔任桃園市議員至今，認真問政，服務及爭取建設備受地方肯定。理解楊家俍願意坦承面對過去所犯錯務的道德勇氣，中央黨部尊重他個人的決定，至於該選區之提名作業將一併送交明天中執會討論。