冬海大老闆李小冬表示，只要在3月31日入社的員工，就都有機會可以加薪。同時，Sea財務狀況已自給自足，也就是不需要舉債度日。公司戶頭內的現金現在正在增加中，不像以前每季都賠錢。去年設定的財報目標，已經提早幾個月就達成。

彭博社指出，目前冬海整家公司處於一片加薪榮景中，沒想到幾季之前，東海才出現過大規模凍薪，以及大幅裁員慘況。從Sea經營狀況大幅轉變，可能是東南亞地區科技產業將復甦的前奏曲。

在2022年新冠疫情線上購物熱潮大幅退燒後，全球電商平台哀鴻遍野，相關工作人員不僅失去飯碗，公司資產也不斷縮水。但Sea現在傳出好消息後，在紐約上市的最新收盤股價大漲7.6%，來到84.33美元，漲幅居6周之冠。

冬海在全球金融海嘯發生後的2009年創立後，整整虧了約14個年頭，上季終於賺錢。去年，冬海祭出嚴苛手段，希望能轉虧為盈，包括裁員好幾千人、關閉主要市場不賺錢的業務，以及大幅削減超過7億美元的銷售與管銷費用。

16日計畫要公布最新季報的Sea，股價也歷經過大風大浪。曾經是2020年全球表現最佳的股票，沒想到2021年11月初股價攀上高峰後，市值迄今約大減1600億美元。

冬海去年裁員3,500人左右。當時，高階主管也曾表示忍痛不領薪水，縮衣節食度日，直到冬海不再背負巨債為止。目前，走出陰霾的Sea認為，外部環境仍然充滿挑戰，但財務體質已大幅調養過，又幫下一次成長奠定良好基礎。