雙方簽署的合作備忘錄合作範圍與項目，包括：一、提升中小企業淨零碳排的意識與能力建構。二、協助掌握永續商機、提升產業競爭力也增加韌性、內化ESG為核心。三、掌握永續商機、提升產業競爭力。四、ESG人才培育等相關議題推動進行全方位合作。

出國參與會議的商研院董事長許添財透過書面致詞表示，商研院為國家級的商業服務業發展智庫，ESG永續發展協會則致力推動台灣ESG永續相關工作，此次雙方結盟合作，希冀能促進我國產業落實ESG永續轉型，進而達成台灣2050淨零碳排目標。

許添財指出，商研院去年宣示啟動「ESG永續推動元年」，力行推動自身減碳藍圖，落實ESG永續治理，並結合國內外機構合作資源，為企業提供「服務業ESG解決方案」一條龍服務。

許添財認為，面對產業與市場對推動ESG需求大增，透過商研院特別結合「數位轉型XESG永續轉型」的研發服務經驗，與ESG永續發展協會的專業跨域合作，必可為台灣企業界邁向淨零碳排永續發展的終極目標提供雙引擎動能。

代表許添財出席的商研院院長王建彬時表示，商研院自去年宣示「服務業ESG解決方案」一條龍服務，並陸續進行產學合作。而院內建置「我愛地球日記」內部電子應用程式，共計減碳25.06公噸，去年下半年節電6％，並增加綠色採購約230萬等措施。

王建彬說明，商研院目前透過四大方向執行，包括政策研究（節能計畫）、政策推動（綠色消費以及倡議會）、民間委託案及教育訓練。此次與ESG永續發展協會合作，盼使上課內容更具實務經驗，讓學員回到公司可實際導入、發揮效用。

王建斌指出，未來也會攜手法國國際認證的AFNOR，協助受訓學員取得國際認證。同時，商研院也通過證交所上市櫃公司董監事進修認可機構，來上課的董監事均可抵每年6小時的實務課程，課程也包括商研院三五精進班、二代班等。

ESG永續發展協會理事長張清芳指出，企業除了引進新材料、新製程、新工法和改善外，碳權交易達到碳中和更應及早布局。本次與商研院合作，將共同協助培訓企業內部碳盤查及碳足跡稽核人員，為台灣2050年淨零排放的目標共同努力。