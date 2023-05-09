總統陳水扁之子、民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年，後天下午將報到入監服刑。高市議會今（9）日證實，上周四已收到行政院公文，從4月26日判決確定日已解職，現已不具備公職身分，他也已經依法繳回4月預發的薪水、助理費。

高市議會說明，依據地方制度法第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。該案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。

高市議會日前表示，將待行政院解除陳議員職權函到會後，依法辦理。議會今天證實，上周四已收到行政院來文後，依法解除職權，現在已不具有公職身分，另外4月有預發的薪水、助理費等，由於4月26後已是「非現任」議員，依法追回這幾天的相關費用，陳致中也熟知規定配合繳回。

此外，議會網站上陳致中檔案並未被下架，而是註記「解職」2字，至於議員研究室也不能進去了，議會近期將進行財務清點，據悉陳致中個人物品整理得差不多，最近也都沒再進議會。

陳致中今早上則在臉書透露，1986年爸爸「被關黑牢」，家中吃飯竟少算爸爸一個；他感嘆，踏上政治不歸路，更憂心時隔37年歷史重演，「希望小朋友不會少算一個人」。看得出來他，面對牢獄之災，內心百感交集。