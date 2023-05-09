參與初選的市議員黃敬平對楊家俍退選發表看法。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

參與初選的市議員舒翠玲（中）對楊家俍退選發表看法。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市立委民進黨第5選區楊家俍拋出震撼彈退選，該選區現任國民黨立委呂玉玲說，相信楊家俍會繼續為桃園服務，而且他也已經對這件事道歉且退選，希望鄉親可以給他第二次機會。呂也說，自己目前則是持續努力拚初選，希望能贏得鄉親支持爭取連任。

該選區國民黨還有市議員黃敬平及舒翠玲參加初選，黃敬平認為，身為民意代表的品德、操守很重要，加上社會對於兒少、婦女的保護非常重視，因此他對楊家俍勇於承認，表示欽佩也有遺憾，並呼籲政府應強化在這方面的教育。黃敬平表示，他若擔任立委後，會特別重視這方面的教育議題，現在的教育重點是從女性角度，但缺乏由男性角度的教育，也應強化尊重性別差異之男性觀點。

舒翠玲則說，整件事應證了在社會上走跳所作所為都是要還，但是楊家俍在20多年前做過的事情，站在知錯能改的角度，認為人應該都要有改正的機會，但是民代職責有別於其他行業，應該要用更高的道德標準來看這件事。她認為楊退選的選擇是正確的，但也質疑為何民進黨一開始支持這樣的人，也沒有對參選人的過去做通盤的了解，這一點感到遺憾。