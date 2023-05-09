警方發現吳女居無定所，日前在中山區將她逮捕到案。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名63歲吳姓女子，7年前因詐欺案件遭台北地檢署發布通緝，吳女在這7年間積極參加各佛教禪寺的活動，不過她並不是良心發現、潛心學佛，而是透過參加法會、齋戒等多項宗教活動，藉此博取同修民眾的信任後，以投資水果園、房地產與化妝品事業等藉口，誘騙被害人投資。

吳女起先都會給被害人高報酬紅利，待被害人卸下心防投入大筆資金後，吳女隨即人間蒸發捲款而逃，北市一名女性被害人被騙400多萬元，日前憤而到南港分局報案，警方發現吳女近年都靠詐騙維生，初估至少有5人被害，總財損達上千萬元。

警方循線展開調查後，雖鎖定吳女身分，但她狡猾居無定所，經多方查訪線索與調閱監視器，終於在北市中山區將吳女逮捕歸案，發現她身上沒有任何身分證明文件。

警方調查，吳女早在2004年即遭通緝，2006年換發新式身分證時並未換領，通緝時效過後，又因其他詐欺案件不斷被通緝。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。