雲林縣障友林金順將「身心障礙者專用車牌」影印並放大置於車上，凸顯專用車牌須要改進的地方。（張朝欣攝）

為方便身心障礙者停車，交通部與衛福部分別核發專用車牌與專用停車證，但雲林縣1名申請專用車牌障友發現，許多公有停車場服務台並不知有專用車牌，只知專用停車證，他申請專用車牌後覺得實用性不高，由於車牌與停車證只能擇一申請，提醒障友們多留意。

「汽車車牌上有1個人坐在輪椅的圖案，是什麼意思？」、「車牌最後2個英文字為CF，有什麼特別涵義？」，交通部為方便身心障礙者在專用車位停車，2002年開始核發「身心障礙者專用車牌」，不過申請者並不多，主要是有些障友不想被標籤化、擔心被不肖分子盯上成為犯罪目標。

「雲林縣復健青年協進會」總幹事林金順表示，他申請專用車牌後，還發現到公有停車場停車後，申請免費停車相當麻煩，因為服務台人員大多只知道衛福部核發的專用停車證，對於專用車牌並不了解，經常要花很多時間才能申請成功，有時他趕時間，乾脆繳費了事。

林金順說，專用車牌的身心障礙標示圖為1個人坐在輪椅上，但圖案非常小，大約是50元硬幣大小，不仔細看通常都會被忽略，為此他還拿車牌去影印並放大，在旁邊加註「身心障礙者專用車牌，等同身心障礙者停車證」，建議專用車牌應該加大身心障礙圖示，或是改用其他顏色，讓人一看就知。

林金順提到，目前協進會障友有9成以上都是選擇專用停車證，不過專用車牌有1個好處，就是申請後可永久使用，專用停車證則須每5年更換1次，由於專用車牌與專用停車證只能擇一申請，呼籲障友們考量自身情況後再作決定。

雲林監理站指出，這2、3年來申請專用車牌的障友有14人，數量並不多，提醒民眾若看見車牌最後2個英文字為CF，即為身心障礙者專用車牌，請大家給予適度禮讓或協助。