加拿大政府宣佈將中國駐多倫多總領館一名外交官列為「不受歡迎的人」，中國外交部網站9日宣佈反制，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求5月13日前離華。9日下午例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌在回應提問時表示，加拿大方面罔顧中方嚴正交涉，以「干涉加內政」謊言為由，公然宣佈一名中國外交官為「不受歡迎的人」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，並已向加方提出嚴正交涉和強烈抗議。

汪文斌更說，奉勸加方立即停止無理挑釁，如不聽勸告、肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔。

對此事件，汪文斌表示，中方從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加拿大內政」完全是無稽之談，是污蔑抹黑與意識形態的政治操弄。而加方以莫須有的罪名宣佈中國外交人員為「不受歡迎的人」，違反國際關係基本準則，蓄意破壞中加關係。

他說，近一段時間以來，加國媒體和有關政要援引所謂加國安全情報局機密文件，編造虛假資訊，抹黑中國駐加使領館，有關指責毫無事實根據，純屬別有用心的捏造。針對加方無理行徑，中方決定採取對等反制措施，宣佈加拿大駐上海總領館領事甄逸慧為「不受歡迎的人」，要求其5月13日前離華。這是中方維護自身合法權益之舉，完全正當和必要。

汪文斌強調，中國駐加使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約和加當地法律法規，依法履職。加拿大政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動，中方絕不接受，「中方維護自身利益的決心堅定不移」。