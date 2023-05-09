美魔女呂文婉雖然年過50，不過保養得宜的她擁有少女般的傲人身材，先前曬出多張辣照，只見修長雪白美腿與川字馬甲線羨煞眾人，對比先前穿貼身上衣會擠出三層肉的臃腫模樣，讓她得意表示：「成功減下來後，再也不擔心炸肉了」。

呂文婉表示平常工作滿檔，都靠著吃甜食來紓壓，假日更會用鹹酥雞、洋芋片等高熱量食物犒賞自己，不過年紀到達某程度代謝下降，只要稍微放縱體重就會飆升，去年更是來到巔峰55公斤，由於水腫到錄影相當不上相，才狠下心決定減肥，她也大方透露甩肉秘訣，除了少吃油炸及多吃蔬果，就是養成每天量體重的習慣，一旦發現有失控傾向就要隨時調整，因此瘦下來後便未曾復胖。

呂文婉成功瘦身後，曬出多照辣照展現驚人成果，只見她身穿紅色短版貼身上衣，搭配白色緊身短裙，若隱若現的馬甲線，與一雙纖細筆直長腿，完全看不出來已經年過50，更透露先前去超商買咖啡時，還被店員弟弟誤以為才30出頭，讓她可以說是心花怒放，此外，身材變好後也打破許多迷思，像是過往總覺得穿高跟鞋才能讓腿型顯長，如今則是穿著球鞋也能有著同樣效果。