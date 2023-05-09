新北市瑞芳區是全台觀光重鎮之一，但路窄、車多，長期有塞車和停車困難問題，新北市議會林裔綺提及，瑞芳都是雙線單車道，市區塞車嚴重，轄內又沒有多少停車場，因此她呼籲市府設置「青春山海線專車」，繞行九份、金瓜石、水湳洞等景點和停車場，分散遊客。對此，新北市長侯友宜允諾，將責請交通局試算人潮，找業者籌備試辦。

林裔綺說，瑞芳受限地理條件，交通狀況難以改變，且愈來愈糟糕，在現有狀況下，若有相關工程會造成更大衝擊，她好奇，市府規畫的瑞芳醫養大樓BOT案目前停車位規畫如何？衛生局回應，目前已規畫83個汽車位、60個機車位，預計2026年完工，規畫明年動工。

林裔綺表示，雖然瑞芳醫養大樓汽車停車位已從60多個增加至80多個，但仍無法解決地方假日車潮，她建議在瑞芳國中設置地下停車場，這是唯一可設置停車場的空間，她曾在前市長朱立倫時期提議，但市府評估造價成本不符經濟效益。

「瑞芳沒有拖吊業者，又沒停車位，遇到緊急事故怎麼辦？」林裔綺說，地下停車場不能永遠不蓋，瑞芳沒有拖吊業者，民眾沒有停車位，只能臨停，警察也很難執法。

為了解決交通問題，林裔綺建議設置青春山海線專車，讓專車行經瑞芳、猴硐、石門、九份、金瓜石、水湳洞等沿海景點和停車場，減少點到點的小型汽車車輛移動，分散遊客，減少車輛湧入少數停車場，市府應著手聯繫業者規畫，也可試著在假日試辦，相信會有業者爭搶設置。

對此，侯友宜表示，他會責請局處試算人潮，拜託公車業者來營運，試試看可否可行；交通局長鍾鳴時說，這樣的服務需要客源，還要與業者洽談是要用套票或單程票，詳細站點也需討論，後續將著手討論評估。