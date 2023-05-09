台東縣政府今天公布2023熱氣球嘉年華活動場次。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今天公布2023熱氣球嘉年華活動場次。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣國際熱氣球嘉年華今年活動擴大規模舉辦60天，台東縣長饒慶鈴今天表示，媽祖球將首度在台灣自由飛，另包括舉行歷年最多的9場次光雕音樂會，3場次無人機展演，無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，並與LINE貼圖明星合作，逾50顆國內外熱氣球登場。

饒慶鈴提到，今年邁入第13年的2023台灣國際熱氣球嘉年華，將在6月30日至8月28日在鹿野高台登場，疫情趨緩讓民眾出遊意願增加，60天的活動讓喜愛熱氣球的朋友有更充裕的時間可以來台東追球。每年詢問度超高的熱氣球嘉年華光雕音樂會，今年更規畫9場次，其中7月1日開幕、7月20日鹿野高台及8月28日閉幕場次將結合無人機展演，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次。

另外，今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，將結合台東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，而剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入台東熱氣球團隊，將會參與熱氣球系列活動，歡迎民眾到台東一睹風采。

台東縣府交通及觀光發展處說明，每年熱氣球光雕音樂會都是活動的重頭戲，今年鹿野高台開、閉幕除了無人機展演外，開幕及閉幕表演分別由黃明志、炎亞綸演出，移地光雕音樂會除延續歷年經典場地三仙台、大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區外，市區場則預計移師台東知名景點國際地標，與大型公共藝術設施相互輝映。

熱氣球繫留體驗將提供上午場與下午場2個時段，活動期間上午5點及下午4點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第1階段將於5月24日開放預約6、7月份場次，第2階段將於5月31日開放預約8月份場次。