賴清德副總統今天與聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利進行雙邊會晤，感謝韓利以行動表達對臺灣的支持。並指出，臺灣是克國永續發展的夥伴，兩國合作計畫非常豐富多元，未來也將持續與克國加強合作，盼兩國邦誼穩固。

韓利兼任教育部長，致力推動特殊教育、技職教育以及職業教育訓練，此次將參訪臺北市立文山特殊教育學校、大安高級工業職業學校，並將拜會勞動力發展署中彰投分署、參訪臺中港風力發電站及電動車工廠。

訪團成員包括公共工程、能源及水電、交通、資通訊科技暨郵政部長梅納、無任所大使道格拉斯等人，今天由韓利率領，會晤賴清德。

賴清德指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦與我國建交今年已邁入第40年，臺灣是克國在1983年宣布獨立後第一個建交的國家，40年來彼此相互扶持，兩國邦誼穩固，人民感情密切友好。

去年11月克國德魯總理在就職3個月之後，即率團來臺，並與蔡英文總統進行國是會談，當時賴清德也陪同會晤。

他說，臺灣是克國永續發展的夥伴，兩國合作計畫非常豐富多元，包括教育、公衛醫療、基礎建設、資通訊、廢棄物處理、氣候變遷農業調適及綠能發展等。未來，臺灣定會持續在這幾個面向上，與克國加強合作，讓計畫更加成功，造福克國人民。

賴清德提到，今年4月，克國國會在德魯總理領銜下，全體議員無異議通過決議，支持臺灣參與「世界衛生組織」(WHO)，「國際民航組織」(ICAO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)及「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)等，這對臺灣而言意義重大，他要再次感謝克國對臺灣的支持，並祝福兩國邦誼穩固，人民平安幸福。

韓利致詞時表示，40年來，兩國相互尊重，彼此互信互惠，雙邊夥伴關係建立在共同的民主、和平及法治的基礎之上，團結合作，讓兩國更有信心一起因應全球的挑戰，包括氣候變遷以及後疫情時代的影響。

他說，在教育訓練方面，臺灣提供克國非常多的幫助，包括與克國教育部合作，幫助克國人民實現專業的夢想，也增加克國年輕人接受高等教育的意願。相信未來，兩國可以相互分享各自專業，在許多領域進行合作，例如再生能源、公衛、氣候變遷及教育領域等。他向臺灣人民致上誠摯的祝福，也祝願兩國國運昌隆。