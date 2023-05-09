韓星李瑜美（Lee You-Mi）曾以《魷魚遊戲》拿下艾美獎最佳客串女演員獎，這可是韓國首次奪下該獎，意義重大。

而身為Miu Miu品牌大使的她，近期發表專屬於她的Miu Miu Select系列，也十分盡責的飛來台灣為品牌宣傳，從機場時尚照中可以看到她身穿Miu Miu Oversize的紅白藍Polo衫，搭配白色短裙，手拿Miu Miu 鉤織半月形手提包，流露清新俏皮的氣息。