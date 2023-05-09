汪小菲情斷大S、張穎穎後，感情生活備受外界關注，之前被拍到和身家32億的「拿督千金」莊鍶敏約會，女方也認了對他有好感，似乎發展有望，但8日汪小菲突在微博曬情歌，讓網友都好奇他是又為情所困嗎。

汪小菲8日在微博曬出齊秦的經典情歌《袖手旁觀》，並留言寫下：「真叫人為難」，因為歌曲的歌詞意思是在懷念舊情，男方分手了但仍放不下女方，包含「我拿什麼條件能夠把你遺忘，除非我們從一開始就不曾愛過對方」、「你的近況，斷續從朋友口中傳到我耳畔」等，雖然後來他把留言處的「真叫人為難」刪掉，但仍留下歌曲，因此引起不少網友猜測。

「他最愛的是孩子的媽，太念舊」、「又為情所困了？」、「你不會還要復合吧？大哥，清醒點，沒有別的可說，還是那句少喝酒少情緒化」、「跟大S復合吧」、「愛的時候不保護好穎穎，現在馬後炮，朝三暮四的男人」，但也有不少人希望他趕快展開新戀情。

汪小菲之前被拍到和身家32億的「拿督千金」莊鍶敏聚會，雖然女方否認戀情，表示只是為了工作而聚餐，但她也沒把話說死，並大讚汪小菲很有風度、才華和想法，而媽媽張蘭也透露和莊鍶敏有合作機會，戀情似乎有發展空間。