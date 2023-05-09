新北市林口、五股共有3個交流道，但幾乎每天都在塞車，民進黨新北市議員李宇翔建議增設泰山交流道，以疏通車流，對此，新北市長侯友宜表示，這並非新議題，被提了好幾次，構想很好，會請交通局再評估。

李宇翔今在議會總質詢提出「林口五股泰山區政大升級、交通新格局」共好五泰林，就交通問題，他指出林口有2個交流道、五股有1個交流道，五股每天負荷五股、新莊、泰山、八里、淡水的車流量，林口負荷林口、龜山的交流量，認為應在泰山新設交流道，以緩解車流及舒緩目前交流道的雍塞，此外，也能帶動泰山的黎明、大科地區產業，希望交通局跟市長來規畫。

李宇翔說，他得到的消息是高公局希望市府能針對此案做檢討；交通局長鍾鳴時表示，5、6年前曾提出五股第二交流道的想法，類似增設泰山交流道的概念，當時在地里長全部反對，不希望泰林路引入太多車流，今年1月又再度行文徵詢里長意見，里長還是表達有疑慮，我們也希望疏散五股、林口的車流量，增設匝道確實對紓解當地車流有正面幫助。

侯友宜說，現在與5年前時空背景確實不同，會再辦地方說明會，找里長與民代一起溝通，集思廣益想辦法來克服。

此外，李宇翔認為五泰林就業服務跟地政業務也都應升級，指出林口現在約有12萬9000人，平均每月增加500人，一個人代表一個家庭，起碼增加1000人，要求市府增設在五泰林其中一區設置就業服務站以及地政事務所。

侯友宜承諾，會請勞工局重新評估，以林口為優先需求，服務林口急遽上升人口；至於地政事務所將就五泰林生活狀況，針對業務力量大的地方考慮從站開始先設，地政局長汪禮國補充，地政業務有其特殊性只有內網不能對外，所以單獨要成立一個地政事務所有困難，短期會先在林口區公所設置服務站，未來再動態調整人力與服務項目。

李宇翔另希望現階段應規畫林口輕軌，新北捷運局長李政安回應，按都市計畫規模計算，現在運量還不夠，路網計畫也需交通部審查。侯友宜說，會透過北北基桃公共運輸發展平台討論，我們持續努力。