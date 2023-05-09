即使台積電相當低調，但赴歐洲設廠的傳聞甚囂塵上，最有可能落腳的地點是德國東北的德勒斯登（Dresden）市，專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）分析指出，台積電赴歐洲設廠的可能性相當高，因為這項策略符合市場需求，更順應政治壓力，現階段台積電加上歐洲廠區，全球布局相當完整。

先前有媒體報導，台積電可能與恩智浦半導體、博世和英飛凌科技建立合資企業在歐洲設廠，總投資金額接近110億歐元（約新台幣3711億）包括國家補貼預算至少70億歐元（台幣2362億），但台積電官方保持一貫態度，公司仍在評估在歐洲設廠的可能性，拒絕說明細節。

對此，高燦鳴認為，台積電赴歐洲設廠將完整全球布局，既能滿足當地需求，又能保持晶片技術和製造領域的全球領先地位。至於台積電為何選擇美國或歐洲設新廠，高燦鳴自有一套見解。

高燦鳴提到，大西洋兩岸（美國與歐洲）的政府都願意花數百億美元吸引台積電，甚至願意提供稅收減免或廉價土地等激勵措施，加上美國是大客戶超微、蘋果的所在地，而歐洲則是恩智浦半導體、博世及英飛凌科等汽車晶片商的所在地。

高燦鳴分析指出，在電動汽車以及在汽車產業中，部署感測器與電子設備已經是一種長期趨勢，代表台積電押注歐洲是有原因的，且當地合作夥伴和政府承擔大部分的賭注，台積電更難抗拒投資。