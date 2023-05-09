新北市長侯友宜被視為2024總統大選國民黨的熱門人選。一位近侯人士今表示，挺侯陣營將在5月17日晚間舉辦「挺侯大會」，屆時席開88桌，預計將有上千人力挺，若國民黨主席朱立倫未在當日徵召侯，大家對朱都會非常失望。

新北退警團體在5月17日於新莊知名婚宴會館，為侯友宜舉辦「挺侯大會」，親侯人士表示，新北地方人士盛傳5月17日徵召侯，「可視為侯友宜首場大造勢」，包括新北市議長蔣根煌、國民黨前秘書長李乾龍等要角，及地方頭人都會出席。

由於原先國民黨預計5月17日中常會徵召侯友宜代表國民黨參選2024總統，但近日也有消息傳出可能延後一周至5月24日徵召。近侯人士強調，原先主辦單位規畫5月11日辦春酒，特地改期到5月17日，背後要傳遞一些訊息，預期當天侯友宜會獲得國民黨徵召，「如果朱立倫當天沒有徵召侯友宜，大家都會非常非常失望。」

該人士也強調，徵召當然是越快越好，各地退警已開始有些動作，都已經動起來了，其中有許多都是地方重要頭人，另外，新北市議員林金結將創立「侯塞雷後援會」，串連挺侯派。