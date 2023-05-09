今年「英友達環屏東自行車挑戰」邁入第3年，日前熱血開騎，從大鵬灣騎到墾丁、旭海再騎回大鵬灣，2天共騎271公里、總爬升高達810公里。（台灣鐵人三項提供／謝佳潾屏東傳真）

今年「英友達環屏東自行車挑戰」邁入第3年，日前熱血開騎，從大鵬灣騎到墾丁、旭海再騎回大鵬灣，2天共騎271公里、總爬升高達810公里。（台灣鐵人三項提供／謝佳潾屏東傳真）

今年「英友達環屏東自行車挑戰」邁入第3年，日前熱血開騎，從大鵬灣騎到墾丁、旭海再騎回大鵬灣，2天共騎271公里、總爬升高達810公里，藝人楊一展不僅參與其中，還二度公益陪騎30公里，他看著屏東特殊教育學校的孩子們拿到專屬的獎牌，感動不已。

「英友達環屏東自行車挑戰」6日從大鵬灣青洲灣出發，經由具有幸福公路之稱的縣道185線「沿山公路」自行車道，一路向南往車城濱海景觀公路、福安大橋、龜山大橋騎去，將墾丁海景風光一覽無遺，接著迎來爆心跳的關山爬坡，再回到墾丁福華渡假飯店，全程121公里。

7日則從墾丁福華渡假飯店出發，全程150公里，總爬升高達810公里，沿著台26線，經由台灣最南端後再往北挑戰旭海、牡丹、枋寮等知名景點，經過屏東地標的大鵬灣跨海大橋，最後回到青洲灣。

選手們在2天內騎過屏東線具有代表性的山海，不禁直呼：「雖然很累，但風景的美我可以！」當中，藝人楊一展也參與其中，他不僅騎2天完賽，還在第2天陪伴屏東特殊教育學校的師生們，從內獅國小出發騎乘最後的30公里。

楊一展說，這是他第2次公益陪騎，和孩子們一起騎乘腳踏車到終點，期間沒有太多的交談，只有奮力地踩踏，這段時光雖短暫但很美好，看著每個孩子都拿到客製姓名的專屬獎牌，非常感動，他一直鼓勵孩子們繼續騎下去，騎車能帶來健康還能做公益，真好。