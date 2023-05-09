總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年，後天將報到入監服刑。陳致中今（9）日在臉書透露，1986年爸爸「被關黑牢」，家中吃飯竟少算爸爸一個；他感嘆，踏上政治不歸路，更憂心時隔37年歷史重演，「希望小朋友不會少算一個人」。對此，媒體人張禹宣今日就表示，「滿滿的吐槽點不知從何談起，在家裡吃飯少拿一雙碗筷我還可以理解，但一家人出去吃飯，人就在你眼前還能少算，這可能是眼睛業障重的問題」，引發討論。

張禹宣今日在臉書上PO出一篇「ChCh的奇幻冒險」的文章表示，再兩天就入監的陳致中，近來哀兵政策連發。一下「聽媽媽的話」一下「報答養育之恩」，硬生生地把民意代表演成巨嬰，就想博取鄉親的同情。就在今天又發表了最新力作，這回卻是化身民主鬥士，與父親四手聯彈成為「JoJo的奇幻冒險」當中的主角。

張禹宣指出，陳致中今天聲稱，小時候陳水扁因為蓬萊島案關8個月，等他出獄回家後某天出去吃飯竟然少算爸爸一個人，如今37年過去歷史重演。致中踏上政治不歸路，感受更深。這讓張禹宣直呼，「這滿滿的吐槽點不知從何談起，首先在家裡吃飯少拿一雙碗筷我還可以理解，外帶少買一個人也很正常，但一家人出去吃飯，人就在你眼前還能少算，這可能是眼睛業障重的問題」。

張禹宣更坦言，陳水扁當年是因為政治黑案，那是陳水扁任職市議員的事情，但如今不管是陳水扁又或是陳致中，都是在總統任內貪瀆的問題，「什麼政治不歸路感受很深，拿黑錢貪汙腐敗才是你全家人踏上不歸路的開始，兩件事根本八竿子打不著」。張禹宣直言，陳致中想把自己跟父親綁在一起，形塑成民主十字架上的原罪，父親的命運也輪轉到自己身上，「把自己當成『JoJo的奇幻冒險』的主角？」

張禹宣強調，在漫畫中，喬斯達家族不管傳承幾代，都背負著異常的能力與早夭的命運，同時姓名開頭都恰巧是以「Jo/Jo」兩字發音，所以才叫JoJo的奇幻冒險。最後張禹宣更說，「如果真要講歷史重演，陳水扁與陳致中，只稱得上老爸貪汙兒子也洗錢，還是要繼承家族的詛咒世世代代都貪汙？如果這樣按照陳致中的英文翻音（Chih-Chung Chen），倒是可以稱得上ChCh的奇幻冒險，但也沒奇幻到哪，ChCh的監獄冒險更加貼切」。