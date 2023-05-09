苗栗縣議會9日舉行定期大會，多位議員針對環保問題提出質詢，認為苗栗成為廢棄物天堂，4個月以來每個禮拜都有狀況，尤其遠雄健康園區、中港溪被傾倒廢液，引起地方關注；另也有議員盼望不要再幫代燒垃圾，以及底渣留存問題。縣長鍾東錦表示，針對廢棄物濫倒，已責成環保局結合警民單位加強監控，底渣問題則研擬自治條例，底渣去化再生粒料強制使用在公共工程。

縣議員曾玟學表示，最近4個月來，每周都出現廢棄物、廢土濫倒的情況，尤其三灣中港溪還被傾倒有毒的強酸廢液，遠雄醫療園區說是縣府管理，還有請保全公司，但今年3月也被人擅闖傾倒廢棄物，而且還放火燒掉，類似的情況，每個禮拜都有，苗栗就像是廢棄物天堂。

曾玟學建議苗縣府建立明確的檢舉機制，一旦民眾發現隨意傾倒廢棄物，立即通報公部門，民眾即可透過類似網站，了解追查、裁罰及後續追蹤現況。

另外，議員温俊勇也關心垃圾焚化問題，他希望縣府不要再幫忙代燒垃圾，尤其燒完垃圾後的底渣去化、再利用成效也存疑，希望外縣市垃圾不會再進來苗栗，同時也請警察單位加強注意垃圾濫倒的情況。

鍾東錦回說，中港溪被不肖業者偷排強酸廢液案件，檢調單位已經起訴，也已請苗縣警局結合民政單位，加強巡邏可疑車輛，至於遠雄園區被燒，根據調查是隔壁神壇放鞭炮引燃火勢，為避免有惡質司機偷運廢棄物亂倒，已經暫時把園區附近聯絡道路封閉。

針對底渣問題，鍾東錦表示，縣府已研擬訂定自治條例，將依比例強制使用在管線、混凝土等公共工程，藉此去化底渣，至於焚化爐產生的飛灰掩埋，環保署政策是活化利用過去垃圾掩埋場，將垃圾挖除，騰出的空間再用來掩埋飛灰，目前會找竹南焚化廠鄰近的鄉鎮來試辦。

環保局並研議跟進台中市、彰化縣底渣去化再生粒料法規允許依比例的控制性低強度回填材料、級配粒料基層、級配粒料底層，及低密度再生透水混凝土等項目，大宗使用在道路級配粒料底層、管溝工程及開發案基地填築等，去化底渣。