桃園航空城計畫面積達4564公頃，區段徵收面積3148公頃，為全台最大都市開發計畫，桃園市大園區內部分市民活動中心將配合徵收退場，由於活動中心為地方長者重要社交據點，地方關心拆遷後續因應。桃園市民政局表示，待轄里範圍調整計畫確定後，將依各里人口分布、密集度評估活動中心需求與新建可能性。

據大園區公所統計，大園區目前有25間市民、社區活動中心，其中五權市民活動中心已竣工準備驗收，配合拆遷的有7間，包括青峰里的（頂）橫峰市民活動中心、埔心里三塊厝市民活動中心、大海里大海與建華市民活動中心、竹圍市民活動中心、沙崙市民活動中心、后厝市民活動中心。

市議員游吾和表示，活動中心為地方長輩重要休憩場域，還設有關懷據點，提供運動、娛樂、社交、共餐等服務，是不少長者的生活寄託。如今配合徵收將有部分活動中心退場，民眾盼重建後，在安置街廓上仍要設置活動中心，作為常態性老人集會據點。

民政局說明，航空城計畫範圍內的市民活動中心設置，需視未來轄里規畫、人口遷出與遷入狀況等，才能評估新建需求與可能性。民政局將請地政局、住宅發展處等單位，提供安置街廓搬遷位置與戶數、安置住宅位置與戶數等數據，並請大園區公所依桃園市里鄰編組及區域調整自治條例提出轄里範圍調整計畫，瞭解未來人口聚集分布情形，後續進一步評估設置規畫。

大園區公所表示，航空城搬遷後，若部分里別剩下戶數過少，可能會與其他里別合併，不過仍待配地與搬遷結果出爐後才能評估，配合拆遷的市民活動中心預計明年10月全數移交給地政局或交通部民航局，未來會針對沒有市民活動中心的里別，優先考慮在沒滯洪池的公園內評估興建。