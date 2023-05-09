越式洗髮近期爆紅，主打花1500元享受洗腳去角質、美容、按摩、洗頭等一條龍服務，一名妹子日前去體驗，前後待2小時，發現服務她的都是越南人，不太會說中文又一直狂聊天，而且洗頭水溫偏冷、用手指抓頭皮，還有廁所髒到她尿不出來，整體還算物超所值，但已經把網友嚇到瞬間滅火。

原PO日前在臉書「我是中和人」發文，打好幾天電話，終於預約到越式洗髮，她選A套餐，90分鐘共1500元，包含洗腳去角質、美容SPA、敷臉、掏耳朵、手腳按摩、洗頭等。整體來說物超所值，每個部位都有按到，給4顆星評價。

不過原PO表示，因為店家新開幕，她總共在店裡待了2小時，電話一直響很吵，服務的人大部分都是越南妹子，聽不懂中文，又直用越南話聊天，很難放鬆睡覺。洗頭時則是用手指頭抓頭皮，提醒她要用指腹輕一點，但對方聽不懂。另外是洗髮水溫很不穩，幾乎都是用冷溫水在洗，做臉也不會先卸妝，最後是廁所很髒，髒到原PO尿不出來。

對此，許多網友看完貼文後，對越式洗髮馬上沒興趣，「瞬間滅火了，無法接受一直聊天」、「看到廁所很髒我完全沒興趣，新開的廁所還很髒這真的誇張」、「昨天體驗，結束後只能說1500元拿去吃東西該有多好」。