聯詠第一季營收240.46億元，季增加7.25%、年減少34.15%；稅後純益47.52億元，季增加17.54%、年減少57.33%，每股稅後純益7.81元；單季毛利率41.91%，季增加1.36個百分點、年減8.82個百分點；營業利益率23.55%，季增加0.32個百分點、年減少12.82個百分點。

副董事長王守仁表示，聯詠第一季營收相較去年第四季回溫，也優於預期，主要是因為SoC(系統單晶片)、大尺吋驅動IC急單效應，毛利率也因產品組合優化、NRE(委託設計)收入以及存貨跌價回補，表現比預期好。

王守仁表示，產業供應鏈在經歷3~4季度的庫存調整後，終端客戶庫存將恢復正常水位，第二季在大陸618備貨、新機種鋪貨等帶動下，各個產品應用需求會比第一季有溫和成長，也看好第二季業績可以持續往上。以新台幣兌換美元30.5元計算，聯詠預計第二季營收落在295~305億元、季成長22.68~26.8%；毛利率38.5%~40.5%；營業利益率22.5%~24.5%。

展望第二季，王守仁表示，聯詠看好在新產品導入量產、出貨組合優化(高階產品拉升)，以及大陸新機種開始鋪貨以為618檔期做準備，在上述三項動能助攻下，聯詠第二季營運將持續成長。就各產品線來看，聯詠第二季三大產品線都會成長，各個產品線毛利率則和第一季類似，成長排序上，以中小尺寸驅動IC產品成長幅度最大，包括VR/AR、AMOLED新品出貨；大尺吋驅動IC成長幅度次之，主要來自TV庫存需求回補；SoC成長幅度則會最小。

庫存部分，聯詠截至第一季為止，存貨週轉天數為92天，預計第二季應該和第一季差不多，但因營收放大，絕對金額有機會再下降，目前聯詠庫存已經接近合理水準，後續會針對客戶需求做動態調整。