泰山董事會日前決議，透過股份買賣加上新股認購方式，以新台幣36億元取得街口40.4%股權。董事長詹景超今日表示，街口投資案強強聯手綜效可期，但龍邦一直惡意中傷街口，甚至違法洩密，揭露雙方簽有保密協定的財務資料，街口金融科技董事長胡亦嘉昨(9)日已召開記者會，予以強烈譴責。

泰山強調，街口支付為台灣電子支付市場之領導者，目前擁有約600萬使用者及第一名的市佔率約27%；今年第一季毛利同比增長30%。街口的潛力，連台新銀行也肯定，日前共同推出「街利存」帳戶，透過強強聯手的方式，更加鞏固其領先地位。街口目前已完成串接四十家大型連鎖通路，提供會員與載具的整合，如7-11、全家、萊爾富、美廉社、環球購物中心均涵蓋其中，電子支付取代現金已經是未來趨勢，絕對有助於泰山產品的全面行銷。

陳錦旋律師也說明指出，相關投資決策過程，都合法合規。有關與街口的交易，雙方仍持續在磋商中，由於訂有保密協定，所以這個投資案在執行完畢後，一定會向大家報告。