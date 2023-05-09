由藝人賈永婕成立的台灣永婕美少女慈善協會，9日捐贈1套「KIT-NEOPUFFSYS新生兒急救甦醒器套裝組」，給苗栗縣為恭紀念醫院，該設施具備急救甦醒器、高流量氧氣治療及小兒正壓呼吸器的功能，未來將能幫助更多有需要的急病孩子。

藝人賈永婕先前在臉書指出「全台灣每年約16萬位的新生兒出生，而大約有10％的初生兒在出生後，需要呼吸輔助與更進一步的呼吸急救，其中早產兒更是主要的急救對象。針對新生兒急救，正壓換氣（Positive-Pressure Ventilation PPV）是非常關鍵的急救時期。

新生兒急救甦醒器套裝組。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

「嬰兒甦醒器」改善傳統手動式甦醒器的缺點，為新生兒及醫護人員在疫情下提供了好處，該機器具有「正確的壓力螢幕標示，提供新生兒恆定的吸氣和吐氣壓力；具吐氣末的正壓支持；單向氣流的呼吸器，吐氣不會回流，防止病人間交叉感染；完整的面罩尺寸，就算是極早產兒(≦800g)也有符合尺寸」等優點。

為恭紀念醫院兒科主任李浩遠今天代表院方接受賈永婕捐出的新生兒急救甦醒器套裝組，院方也回贈感謝狀，以及兒科護理人員與病童一起寫下的感謝卡片，感謝女神賈永婕及永婕美少女慈善協會團隊，期望能幫助更多有需要的病童。

為恭紀念醫院李文源院長表示，為恭醫院每年接生量約為中港醫療區1／3出生人口數，平均急診兒科來診人次約為9000人。去年12月起新增中國醫藥大學附設醫院支援本院新生兒科醫療業務，每週安排新生兒科專科醫師至本院提供臨床醫療服務。

院方配合政府政策，積極推動優化兒童醫療照護計畫，與核心醫院共同提升兒童醫療品質，維護兒童生命健康。為建構兒童重難罕症醫療合作機制，推展兒童重難罕症醫療照護，本院兒科與中國醫藥大學兒童醫院、林口長庚醫院，南北合作推展兒童轉運專業團隊與轉診綠色網絡，並由兒科專科醫師全責照護重症新生兒(含早產兒)，進而提升母親與胎兒的全方位照護，降低轉運過程風險。未來受贈的醫療設備，將能幫助更多有需要的急病孩子