新北市議員卓冠廷今總質詢，問及捷運三鶯線、萬大線進度。新北市長侯友宜指出，近2年受缺工缺料影響，工期延宕，目前三鶯線預計2025年完工，至於萬大線目前地下段已追加220億元，地方和中央經費將依比例分配。

侯友宜說，萬大線有三標，其中一標已標出去，另外是土城段分為高架和地下，目前已追加220億元。

捷運局說，萬大線CQ890區段標（樹林段）第6次招標，預算約180億元，較第1次增加52億元，並於2022年8月17日由遠揚營造得標，同年10月14日開工。

另外，原CQ880區段標（土城段）在第4次招標流標後經檢討後拆分為CQ880A（地下段）及CQ880B（高架段）兩區段標；其中，CQ880A已於今年4月28日上網招標，預算約111億元，增加約44億元，預計6月9日開標；另CQ880B（高架段）因預算不足，待修正財務計畫通過後辦理招標。

捷運局表示，新北樹林線於2018年10月17日經行政院核定，計畫總經費原為550億元，近年工程發包作業因疫情與俄烏戰爭影響導致缺工缺料與營建成本提高，故需辦理修正財務計畫，本次修正計畫調整為770億元，增加220億元。