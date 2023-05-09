高雄今日清晨57歲許姓男子開廂型車載3名友人返家，行經三民區民族陸橋時，因煞車不及追撞前方停紅燈的計程車，造成63歲周姓計程車司機撞上方向盤嘴唇流血，此時許男心虛想逃逸現場，周男見狀趕緊攔下，許男腦羞雙方起口角隨即發生互毆，警方獲報到場，查獲許男不僅無照，還酒後上路，酒測值0.47超標，全案依公共危險等罪送辦，許男友人也慘遭開罰至少6000元以上罰鍰

高雄許姓男子因酒後肇事，心虛想逃逸遭計程車駕駛攔下。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日清晨7時許，許男開廂型車載3名友人返家，行經民族陸橋時，反應不及追撞前方剛停下來等紅燈的計程車，因心虛想從計程車右前方逃離現場，然而計程車司機周男立即下車將許男攔下，許男見狀開車門下車與周男理論，還疑似未打P檔，車輛還不時往下坡移動，許男趕緊將回車上將車停下，隨後雙方開始起口角，並爆發全武行。

高雄許姓男子因酒後肇事，與對方口角後互毆，警方獲報到場將其壓制在地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

許男3名友人在車上看見雙方在互毆，立即下車支開兩人勸架，而一旁路人打電話報警，三民二分局民族派出所獲報到場處理。

「長官，我喝酒！」許男見員警到場時，立即向員警自首，「趴下！」員警起初讓許男不要隨意走動，請他配合趴在地上，但許男遲遲不配合，遭員警壓制在地，事後交警到場實施酒測，許男酒測值達0.47超標，遭員警依公共危險罪現行犯上銬逮捕。

許姓男子駕駛廂型車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，許男無駕照，昨日深夜與3名友人在鳳山某KTV喝酒歡唱後，期間喝了威士忌，後來散會時貪圖方便，由許男開車載友人返家。警方指出，許男未保持車距追撞前車，依道交條例規定，可處600元至1200元以下罰鍰；肇事後移動車輛(變換車道)，未依規定使用方向燈，可處1200元至3600元以下罰鍰。

遭追撞的計程車，車尾遭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

此外，許男酒後駕車肇事，依道交條例可處3至9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣駕照1年至2年，同車友人也依規定處6000至1萬5000元罰鍰；而許男無照駕駛，則可處6000至1萬2000元罰鍰。

而車禍當下，造成周男嘴唇因撞擊方向盤造成撕裂傷流血，雙方互毆也有輕微擦挫傷，後續雙方互不提告傷害，但由於涉及當街互毆，警方後續也依社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁罰，最高可處1萬8000元以下罰鍰。

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