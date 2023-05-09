楊丞琳演藝事業全方位發展，近期她參加大陸綜藝節目大秀不同風格的舞技，未料卻因跳舞的表情太誇張引發討論，甚至遭嘲笑，楊丞琳今（9日）不忍了，直接在IG限時動態反擊：「雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」，楊丞琳強調，Battle的猙獰表情是少數，還不滿直言，帶頭霸凌真的很糟糕。

楊丞琳不只一次因為跳舞的誇大表情引發討論，甚至遭嘲笑、嘲諷，對此，楊丞琳直接在IG限時動態回應，她認為Battle就該有應該有的狀態和表情，「當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」。

楊丞琳強調，Battle的猙獰表情是少數，還不滿直言，帶頭霸凌真的很糟糕，並則附上自己跳《迷戀》的影片，要想看美畫面的網友，觀賞這支舞。

楊丞琳IG限時動態全文。（圖／楊丞琳Instagram）

其實，楊丞琳日前就曾在微博發文：「誰說我battle時瘋了？我不認！我很理智」，熱愛跳舞的她，對作品越跳越迷戀，也讓楊丞琳直呼：「跳舞真好」。