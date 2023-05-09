新北市長侯友宜被視為國民黨 2024 總統的熱門人選，民進黨市議員在質詢時也幾乎放棄監督市政，以國政議題挑戰侯友宜，但多位綠營議員的質詢卻讓議會淪為「百萬小學堂」的問答節目。媒體人黃揚明表示，綠營用國政、國際題打侯友宜，是因為綠營議員很清楚，侯友宜對市政應該比他們還要熟悉，目前來看侯友宜防禦的能量很足夠，但最好是能夠藉機回擊、展現攻擊火力。

侯友宜近日在新北市議會接受民進黨黨團質詢，綠營議員卻問出「AIT全名是甚麼」、「去過AIT幾次」、「是否支持一國兩制」，還有議員拿出選擇題，問侯友宜挪威國旗是哪一面，離譜場面也被外界批評新北市總質詢淪為「百萬小學堂」。

黃揚明認為，侯友宜有預見民進黨會用這種模式攻擊，早有做好準備，在初階的考試上已經過關，媒體也沒有歪樓、貼標籤。黃揚明表示，很多綠營議員其實都認為，侯友宜對市政掌握的比他們還要了解，才用國政、國際議題想戳破侯友宜的防禦金鐘罩，目前看來是沒有成功。

黃揚明指出，侯友宜的團隊對於總質詢有做好準備，像今日有議員拿選擇題要侯選擇，侯友宜卻能回答「這不是選擇題，是申論題」開始侃侃而談，漢子的形象沒有被綠議員質詢打破，還能藉這個模式藉機回擊；還有議員說「2050有沒有核能」，被侯友宜打臉回說「議員你是說 2025吧」，黃也直言，議員想找麻煩，但自己的水準不夠反而會被戳破。

黃揚明認為，侯友宜目前沒有輕易掉入綠營議員的陷阱，讓議員各說各話，防禦的能量還算夠，但後續如果被徵召參選總統，藍營支持者想看到的不只是願景，而是想看到對民進黨執政鴨霸、貪腐的批評，侯友宜不能只有防禦，還要有攻擊。