台南市一名31歲博士班女研究生，完成博士班學業在即，8日深夜11點多因住處散發臭味，經住客與里長報警，警消破門而入，發現她早已陳屍宿舍多日，，家屬對死因並無疑義，校方也協助家屬處理相關後續事宜。

昨晚深夜11點多，有民眾報案稱台南市北區的東豐路一處宿舍，由於有名女房客多日沒踏出房間，加上房間傳出臭味，希望警消到場進一步查看，經破門而入，發現房客已經死亡至少4、5天。據了解，這名女研究生已經完成博士班學業，並無相關課業或精神壓力等，由於家屬、同學、指導教授對於她將自身情緒藏得這麼深，無不感到錯愕與難過。

警方為求慎重，昨晚獲報後，也持續調閱監視器，過濾有無其他人進出女研究生的住處，初步並沒有發現可疑之處。

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