台中市警察局大甲分局為加強轄內里民與勤區員警橫向聯繫，9日上午舉行「社區治安會議」，會中警察局副局長鄧學鑫強調，台中市警察團隊全心全力「打擊犯罪」，成效全國數一數二；今年1至4月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加，近日發生的重大刑案均能迅速破案，警方打擊犯罪能力與決心不容質疑。

大甲警分局9日舉行「社區治安會議」，會中展現警方嚴正執法態度，強力打擊不法決心。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

「社區治安會議」今上午在大甲區公所舉行，邀請大甲、大安、外埔、后里等4個區，各里長、鄰長、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊等200多人到場參與，座談會由大甲警分局長謝建國主持，包括市議員楊啓邦、李文傑、大甲區長顏金源、台中市府警察局副局長鄧學鑫、防治科秘書李克芬，以及大甲分局內外勤主管等人均親自出席。

警察局副局長鄧學鑫指出，台中市近日發生的重大刑案均能迅速破案，警方打擊犯罪能力與決心不容質疑。根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績亮眼。今年1至4月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。

大甲警分局9日舉行「社區治安會議」，會中展現警方嚴正執法態度，強力打擊不法決心。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

鄧學鑫表示，台中市治安改善，針對民眾感受最深的毒品，警察局持續推動「清源2.0專案」，調查藏匿在社區、大樓的毒品犯罪。維護治安是警察的天職，但警力有限，需藉由各里長、鄰長熟悉當地環境的優勢，期望轄區居民能與警察單位密切配合，以維持轄區治安的平穩。

大甲警分局長謝建國指出，大甲分局將在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，並呼籲社區居民與警方密切配合，勇於提供各項意見與建議，大甲分局必將全力協助改進或排除，共同營造互信、安全、溫馨生活環境。