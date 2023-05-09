很多人都說職場如戰場，有些同事平常看似和睦好相處，可是一旦扯上利益關係時，就會把對方變成敵人，《星座好朋友》運勢專欄分享職場上最值得深交的前5名星座，依序是牡羊、天秤、獅子、水瓶、摩羯座，他們正義感十足，當別人遇到不公不義的事情時，會勇於出手幫對方打抱不平。

▍第5名：摩羯座

摩羯座是標準的嚴以律己，也嚴以待人的人，他們對自己與周遭的人都會以高道德標準看待，思想傳統的他們雖然外表嚴肅也不善於表達，不過倘若遇到不公不義的事情時，絕對會出手相助，因為他們認為每個人的努力付出都是值得認真對待。

▍第4名：水瓶座

水瓶座注重人與人之間的平等與自由，認為每個人都應該受到公平對待。由於我行我素的個性，水瓶座對於挺身而出往往不會猶豫，思想奇怪的他們偶爾會以獨特且非傳統的方式替他人爭取正義。

▍第3名：獅子座

獅子座的強勢與熱情，讓他們熱衷於公眾事務服務，也由於個人英雄主義作祟，特別喜歡成為眾人矚目焦點，樂於幫助別人的獅子座，特別會替自己的下屬或親朋好友打抱不平，希望能得到別人的感激和尊重。

▍第2名：天秤座

天秤座不僅在社會上非常講究公平公正，而且也講求策畫謀略，不會因為一時衝動而壞了大局，處事圓融的天秤座往往能做到周全平衡，在職場紛爭中成功扮演公正的調停者。

▍第1名：牡羊座

牡羊座個性直率，當面對到不公平的事物時，絕不會坐視不管，而且牡羊座也不畏強權，看到弱者被欺負時一定出手幫助，並且為他們據理力爭，不過由於處事過於莽撞往往會因此得罪到許多人。