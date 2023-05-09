高雄市勞工局13日將在高雄博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，除了邀請博訓中心的結訓學員前來設攤外，也有相當多有意投入微型創業的勞工朋友們前來共襄盛舉，其中也包括原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女，讓市集活動充滿異國風情。

高雄市勞工局13日將在高雄博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位。(高雄市勞工局提供)

高雄市勞工局指出，創意市集邀請多名自博訓中心結訓身障學員，帶來諸如皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。

在舞台表演方面，邀請身障打擊樂團、新住民團體及街頭藝人等精彩演出，當日搭配生態走讀、家電禮盒摸彩、購物滿額禮、打卡贈精美皮件等精彩活動，也呼應勞動節主題，規劃小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。

另有視障者肩頸按摩舒壓體驗，為辛苦的勞工朋友舒緩緊繃神經，讓民眾假期時前來參觀也可紓壓遊憩。

高雄市勞工局預告，今年度將再陸續推出3場次的市集活動，接下來分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。