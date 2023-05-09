六龜國小退休校長黃龍泉，因一場莫拉克風災開啟了他加入救災、復建行列，並開展他推動防災教育的工作，他不僅將防災觀念帶入校園，更默默在高雄偏鄉奉獻10多年，迄今退而不休，今年獲教育部頒發防災教育有功人員，表揚他致力防災教育的推動。

防災教育是沒有掌聲，更無法量化績效，高雄市教育局榮譽督學、退休校長黃龍泉卻從中找到服務的熱情，因為經歷了莫拉克風災及參與實際救災行動後，黃龍泉強烈感受到人之所在，安全之所在，因此2018年退休迄今，他長期站在防災教育第一線，持續將防災觀念帶入高雄校園。

擔任教職45年的他，其中26年校長生涯也任職於高雄桃源、六龜等偏鄉，2009年一場莫拉克風災，他身處災區，眼見災後帶來的重大災害，開啟了他加入救災、復建行列，也開展出他推動防災教育工作，因此曾榮獲全國「第一屆防災傑出獎」。

黃龍泉為防範災害來臨時，降低學生所受的傷害，因此2011年與老師們研發「多功能防災頭套」。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

國內不時出現地震或風災，黃龍泉為防範災害來臨時，降低學生所受的傷害，因此2011年與老師們研發「多功能防災頭套」，學生平常能放在椅子上當靠墊，午休時當成趴睡使用的枕頭，拉開就成水中救生圈，發生地震時，就能第一時間戴起頭套往外逃生，防止掉落物品傷及頭部，增加逃生與存活機會，同時也提升校園師生防災自救能力。

這項「多功能防災頭套」創新設計，讓外界看見黃龍泉用心防災教育的推動，多次獲頒教育部「防災校園網路建置與實驗計畫」金獎；六龜國小曾於2016年榮獲國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練績優學校，當時黃龍泉接受行政院長表揚，他曾說獲獎是他推動防災教育與教職生涯最大的鼓勵。

面對台灣時有風災與地震等天然災害，黃龍泉總是不斷透過機會，提醒師生應有應變防災技能，平日就應建立學生防災思維，養成面對地震災難從容不迫的精神，尤其自救救人的技能，更應透過教育從小扎根，從學校推廣到家庭、社區與民眾，做好全面防災準備。