不過，在截至3月31日為止2022財年營業利益為5043.8億日圓，約37.3億美元，雖超乎預期，但較2021年同期5927.6億日圓減少。至於2023財年營業利益預估為4500億日圓，約33億美元，較平均預估4553億日圓稍低。

分析師認為，已問世6年多的Switch，市場需求漸趨飽和，公司也在拚命趕工，希望能拉抬之前因供應鏈斷鏈所不足的產能。任天堂表示，Switch主機銷售趨緩意外快速，旺季賣得也沒有想像中來得好。

同時，Switch銷售量也跟全球景氣低迷，還有通膨大漲有關。即使去年9月已推出的新遊戲，像是斯普拉遁3（Splatoon 3），以及11月寶可夢朱/紫（Pokemon Scarlet and Violet）也難大幅拉抬Switch業績。

在索尼PS5（PlayStation 5）產能提升下，計畫今年能賣出超過2500萬台。UBS證券認為，任天堂在未來12個月不會發布下一代硬體產品。同時，在任天堂推出新的硬體產品之前，市場價值可能會減少。