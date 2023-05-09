母親節即將到來，有展場女王之稱的錢珊綾利用職務特權，搶單自家燕窩禮品送給高齡外婆、媽媽、跟影后閨密姐姐林美照，她說：「我們也沒有想到合夥人、南北貨豪媳Chanel Lee行銷手法如此高超，上門尋問的客人幾乎無一倖免，只要聽她講解介紹，都是一整套一整套的購買，母親節還沒到，我們就已經忙著空運補貨了，為了當孝女我只好先下手為強了！」

錢珊綾認真補充燕窩常識。（采立軒提供）

錢珊綾表示，自從投資燕窩品牌事業，她就被閨密兼合夥人Chanel Lee強迫惡補跟燕窩有關的所有知識跟資訊，從燕子的品種、生活習性、燕屋的建構到燕窩的品質分析，Chanel Lee都鉅細靡遺的教導她，有時資訊太多她一時無法完全吸收，還得接受嚴厲批判。

雖然為了燕窩會被打臉讓錢珊綾有時會覺得有點悻悻然，不過她衷心佩服Chanel Lee做事認真、盡職的態度，錢珊綾說：「面對一年個人繳稅曾經上達7、8百萬的職場女強人，我是打從心裡敬佩。她也是我女性友人中，唯一一個敢在36歲就宣告財富自由主動辦離職手續的人。」

展場女王錢珊綾投資燕窩品牌。（采立軒提供）

錢珊綾羨慕地說：「當我得知Chanel Lee在職場任職這14年所繳交的稅額，足以在東區全額置辦一間房產，我真的是佩服到五體投地，這麼有能力的閨蜜，我跟美照姐都自嘆不如！所以當她找我一起投資做采立軒燕窩品牌，我二話不說就加入了，不跟理財達人走就是跟財富過不去，這傻事我可不幹，我做展場10年賺的，都還沒她一年所繳的稅多啊！」