製琴大師蔡明助認為，專研藝術與製琴是一條孤獨的路。（林瑞益攝）

曾獲美國職業製琴大賽金獎的製琴藝術家蔡明助，是首位得到此項殊榮的亞洲人，其創作的藝術曼陀鈴琴多年來更被日本皇室及企業家典藏。蔡多年來不斷研發藝術創新作品。他笑稱，藝術是條孤獨的路，他的日常應酬少，為的就是能多點時間製琴。

蔡明助認為，真正的藝術品不應曲高和寡，身為一個藝術家需懷赤子之心，才會有天使之作。他表示，在19世紀以前的歐洲，宮庭古典音樂盛行，為了演奏的極致效果，不但講求音質的優美宏亮，也追求琴外觀的藝術美感。手工樂器的製作成為一門專業藝術。

蔡明助於5月9日帶領學生「思嚮曲曼陀鈴樂團」團長黃楨真，以及「油畫肖像藝術曼陀鈴」收藏家陳淑媛、吳涵宸、「黃金孔雀藝術曼陀鈴」收藏家陳盈如女士等，在高雄市湖內區藝文空間「拾閒堂」舉行記者會，並將曼陀鈴介紹給民眾。

蔡明助說，精心打造的精緻樂器首要之務是選擇最優的琴材和配件製琴的木材，經過幾年自然風乾的過程才能使用，不同的木材組合會有不同的效果。製作的過程工序繁瑣細膩，任何細節都必須嚴謹，才能製作出一把頂尖的樂器。