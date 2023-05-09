石碇光明橋經光明里長黃寶緻帶領志工清理粉刷，重現嶄新相貌。（石碇區公所提供）

新北市石碇區光明里內的光明橋，座落於永定溪上，由於風景優美，是許多單車族的祕境，但自建成迄今已18年，風吹雨打下已現斑駁，光明里里長黃寶緻近日帶領里內志工重新將橋清洗及粉刷，讓光明橋煥然一新。

黃寶緻表示，光明橋原來的白鐵欄杆是漆上白色油漆，但時間一長，加上石碇多雨潮濕，白色的油漆就逐漸斑駁變成了灰灰髒髒的，原本洗石子的橋頭也變成了灰黑色，所以和志工們將積滿塵垢的欄杆及橋墩白漆除垢，並為橋身油漆，現在看起來不僅乾淨，也增添了些許時尚感，在石碇群山圍繞、藍天白雲的陪襯下，拍起照來相當美麗。

黃寶緻說，大家都在光明里長大，光明橋是大家的回憶，也希望所有人到這邊，都能佇足欣賞這裡的美景，除了為光明橋清理，也修剪及種植光明路花草，此舉不僅能成為了地方佳話，提升里鄰向心力，也能為營造優質、幸福、美滿的石碇而努力。

石碇區長劉彥伯表示，感謝志工們的幫忙，大家共同攜手為地方盡一份心力，每一份心力是大大的感動，現在每經過光明橋，都能感受到地方鄉親們為了地方，發揮自助與互助的精神，並配合公所共同整合里內、外資源，提升了里民的生活品質，這分無私心意更顯難能可貴。