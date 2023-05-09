日盛越南機會基金研究團隊指出，國際股市氛圍好轉使越南胡志明指數亦強勢走升，5/8當日上漲1.26％，創23個交易日以來的單日最大漲幅。第一季越南企業財報大致符合市場預期，且不乏表現優異者，此外，越南央行公布截至4月底入超60億美元外匯，使外匯存底由去年底的850億美元回升到910億美元，尤其4月起已見到越南出口貿易復甦，將有利外貿順差與匯率?定。企業與經濟基本面的持續走穩，可望陸續反映在股市表現上。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據央行公告數據，銀行信貸流入非自助購房、證券投資貸款等用途呈現大幅成長。截至3月底為止，全體信貸增長率僅達2.61％，而放款予經營不動產項目信貸增長率6.45％，放款予經營證券領域信貸增長率13.39％，顯示市場信心有所回復。此外，第一季企業財報大致符合市場預期，個別表現較佳的企業，獲利季增率甚至達到近30％的水準，預期接下來二個季度仍有機會延續逐季成長的表現，可望帶動行情走出盤堅趨勢。