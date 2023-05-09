涉犯貪汙案的澎湖縣議長劉陳昭玲及她的機要秘書陳淑美，昨經提解及法院審理後，法官今天下午裁定2人，均延長羈押兩個月，並禁止接見、通訊及受授物件。而這延長羈押，劉陳議長勢必被迫缺席一般在五月中召開的議會第一次定期大會。

劉陳昭玲及陳淑美因涉貪汙案，今年3月14日被檢方聲請羈押禁見獲准。日前仍偵查中的檢方，在刑事訴訟法規定羈押被告，偵查中不得逾二月的限期前，依法提附具體理由，向法院聲請延長羈押劉陳議長及陳淑美。

而昨早，澎湖地方法院法官自看守所提解劉陳議長等兩人到法院，劉陳議長及陳淑美，都分別各有3名、1名律師到法院為他們爭取具保停止羈押，經法院以隔離及不公開方式開庭審理檢方的聲請延長羈押案後，將2人均先還押看守所，並在今天下午做出裁定，劉陳昭玲、陳淑美自民國112年5月14日起延長羈押 2月，並禁止接見、通訊及受授物件。

據悉，劉陳議長涉貪案件，因牽連澎湖縣政府局處甚廣，包括前車管處、前建設處長及相關承辦人員等，都被檢調單位約談，由於事證被掌握相當明確，檢調持續擴大偵查，除在3月14日聲請羈押禁見獲准後，此期間又延伸偵辦約談前衛生局長、科長及前任局長等多人，取得更多新事證。

依地方制度法第80條規定，縣議員連續未出席定期會達二會期者，解除其職權。因此劉陳議長若遲未獲交保，連續兩次未參加定期大會，議員資格則會喪失。