新北市議會國民黨團今批，新北市議會民進黨團質詢第3天，有三分之二以上的時間，都是在詢問總統選舉等政治問題，「不顧市政，只會亂政」，且重複的問題一問再問，根本是「跳針式提問」，令人搖頭。

新北國民黨團書記長廖先翔譴責，多位民進黨議員不斷詢問新北市長侯友宜有無跟中國大使見面、懷疑向中國傳遞消息，侯市長和市府團隊都已經嚴正否認沒有見，民進黨議員卻置若罔聞，不斷質疑市長說謊，質詢目的不為市政只是為激怒市長，這種錯把議場當秀場的離譜行徑，令人無法接受。

對於民進黨議員猛攻不支持台獨、九二共識、兩岸等議題，廖先翔說，並不是什麼議題都要黑白一刀切，非黑即白，這個世界是多元、彩色的。美國國務院現在也表明不支持台獨，請問民進黨，美國和習進平有沒有一樣？只能說這樣粗暴的二分法，實在是不了解國際情勢。

至於九二共識，廖先翔進一步說，九二共識精神和功用就是求同存異，讓兩岸在對等、尊嚴情況下進行對話，讓有共識的兩岸一般事務進行合作，無共識的部分互相表述說明，未來希望能尊重彼此差異。侯市長一直以來也強調兩岸互相平等、善意、互相尊重的基礎上交流。反觀賴清德的兩岸立場，從「務實的台獨」，變成「和中保台」、「反共不反中」，這個「和中」、「不反中」不也是朝向九二共識「求同存異」的方向轉變嗎？請問民進黨你們這是在反自己？還是在騙選票？

新北市議員陳偉杰指出，民進黨團不斷質詢侯市長兩岸定位問題，又質疑馬前總統對國家認同的說法和態度，卓冠廷質問侯市長中華民國含不含大陸地區，究竟民進黨是沒唸過憲法，還是完全無視憲法及法律？不但「中華民國憲法」裡有「固有之疆域」的文字，增修條文把台澎金馬列為中華民國的「自由地區」，「兩岸人民關係條例」也清楚定位「大陸地區」為「自由地區以外之中華民國領土」，難道要民進黨按憲法與法律做事有這麼難嗎？

新北市議員戴湘儀也提醒民進黨，連日抹黑追打侯市長，繼續跳針式提問，把議場當秀場，根本不是守護民主的造浪者，而是假問政之名，行霸凌之實的造謠者，這場政治大秀，相信民眾都看在眼裡。