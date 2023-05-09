高雄市立國際游泳池適逢整修期間，高雄跳水隊選手竟在陸地克難訓練，時間近1年，高雄市議員林智鴻今（9）日揭露，「模擬跳水」辛酸畫面，令人不捨。（柯宗緯翻攝）

高雄市立國際游泳池適逢整修期間，高雄跳水隊選手竟在陸地克難訓練，時間近1年，高雄市議員林智鴻今（9）日揭露，「模擬跳水」辛酸畫面，令人不捨。對此，高市府運發局回應，將盡量縮短工期，並允諾完工前會協助選手移地訓練。

高市跳水選手苦無水可跳 「陸地訓練」辛酸畫面曝光

今天議會教育部門業務質詢，林智鴻質詢指出，高雄市立國際游泳池整修遙遙無期，選手須在陸上練習看似體操的「跳水訓練」，克難畫面看了相當不捨且擔憂選手安全。

林智鴻更現場播放選手的訓練影片，畫面顯示選手搭著繩子、擺放軟墊做翻跳動作，現場備詢局處長包括文化局長王文翠、新聞局長項賓和、空大校長劉嘉茹都一致認為看起來像是「體操訓練」，但事實是因跳水場施工而移至戶外陸地的「跳水訓練」。

林智鴻更爆料，有些家長竟得自掏腰包到其他縣市訓練，他要求，國際游泳池及跳水設施如期如質、安全完工，在完工前補貼選手移地訓練費用，照顧跳水選手權益。

運發局長侯尊堯答詢時允諾，基於選手安全考量，場地、設施尚未完善前不會讓選手貿然使用；另外，將在工程完工前協助選手們移地訓練。

針對高雄市立國際游泳池工期進度，運發局運動設施科長倪亮傑答詢指出，施工過程發現跳水台跟設計圖不同，除跳水台外，其餘工程正在初驗。跳水台部分，因鋼筋數量等與竣工圖不同需變更設計，正爭取800多萬元經費，預估工期需要6個月，預計5月將完成廠商議價，廠商也允諾盡量配合縮短工期。