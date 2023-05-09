「不老男神」林志穎去年7月發生嚴重駕車自撞意外，經過多次手術以及復健治療後，所幸身體已逐漸恢復健康，也重新開始工作，近期他出席公開活動，在陸網上瘋傳一段他簽名的影片，畫面中他右手略為停頓的動作，看似傷勢還未完全康復，讓粉絲心疼。

林志穎車禍後經過長時間的復健治療，身體已逐漸復原，3月時也飛往上海參加活動，讓粉絲相當期待能再次見到他的身影。然而，近日有網友在陸網上曝光他近日於澳門出席公開活動的身影，並曬出相關畫面，而畫面中他手部看似並不靈活的動作引發粉絲擔憂。

只見網友曬出的畫面中，可見他身穿藍色牛仔外套，戴著鴨舌帽，滿臉笑意的拿著筆，準備在牆上簽名。不過，有眼尖的粉絲發現他簽名的動作一筆一頓，並不像過去那般行雲流水，讓粉絲擔憂留言：「簽名時感覺有些吃力，是因為受傷恢復期吧」、「或許是手還沒好，簽名還要多練練。」

事實上，林志穎發生車禍意外時，造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血、輕微腦震盪等多項傷勢，不過近期身體也逐漸康復，他更在社群上曬出自己騎腳踏車出遊的模樣，吸引不少粉絲在底下留言恭喜他身體無礙。