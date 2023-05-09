台灣新媒體藝術家蘇匯宇至今最重要的機構展覽計畫《三廳電影》，將把台北當代館變身為拍片及電影製作現場，本月起2個半月內的多媒體現地製作展，也邀請觀眾一起見證一部喜劇電影的誕生。

受到1970年代台灣特殊的類型片「三廳電影」的啟發，當時此類電影的場景不外「客廳」、「飯廳」和「舞廳／咖啡廳」，甚至也流行於電視綜藝節目，反映台灣戒嚴時期社會中的逃避主義和潛意識裡的反抗欲望，而這類北美文化的輸入品，也一如視覺藝術中的現代主義。

蘇匯宇過去多次打造巨型沉浸式多媒體裝置，運用檔案材料和「補拍」作為美學策略，創作出重塑現實的新作品，重新檢視過往的歷史、禁忌、遭受誤解的人物和事件。《三廳電影》將蘇匯宇過去的各種創作元素融合，將東、西方軍國主義、電視節目、各類標誌、現代主義式的懷舊元素等，交織成一幅諷刺拼貼。

策展人歐金尼奧．維奧拉為哥倫比亞波哥大現代藝術博物館現任總策展人，他指出「三」廳電影的「三」代表了三位一體，包含了起始、過程和結束，也代表了人的三重性：身體、靈魂、精神；「三」亦可指涉大眾媒體時代的強烈標記：紅綠藍，具有普世性的重要性，代表身、心、靈的結合。

《三廳電影》展場隨處佈滿以「紅綠藍」及「紅黃藍」色彩系統，以及各類現代主義式的符號及裝置，主展廳中可以看到不定期登場的演員走位、武術排練、開拍等過程，另外設定三個具備後製剪輯、演員梳化、製作會議的功能性空間，完整揭露幕後製作工作人員的生產秘辛。

當代館館長駱麗真表示，此次展覽「將片場移至美術館」的形式，不僅是蘇匯宇展現當代藝術家的實踐方式，也已經超越一般美術機構的想像之外，也促使我們思考藝術機構再創新的可能性，希望藉此讓展覽與觀眾間產生新的互動體驗關係。