國軍首批志願接受教育召集的14位志願報名參訓女性後備軍人屬後勤兵科，9日在經後備幹部教導單兵實戰作戰科目，以男女混合編組參與城鎮戰操練。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施城鎮戰操練，女性教召員經一日相處感情十分融洽。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位志願報名參訓女性後備軍人屬後勤兵科，9日在經後備幹部教導單兵實戰作戰科目，以男女混合編組參與城鎮戰操練。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區以男女混合編組實施城鎮戰操練。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施城鎮戰操練。（陳怡誠攝）

國軍首批接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施操練，部隊進駐城鎮，在巷弄公園實施戰備訓練。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施城鎮戰操練，實際付諸行動保家衛國，圖右為陸軍司令部政戰主任陳育琳中將。（陳怡誠攝）

國軍首批接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施操練，男女混合編組的搜索伍在助教的指引展開陣地搜索偵查。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區地區實施城鎮戰操練，隨戰鬥支援連在巷弄中奔跑出槍，模擬為後續開到的大部隊搶佔地形。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區地區實施城鎮戰操練，隨戰鬥支援連利用巷弄地形出槍，模擬為後續抵達大部隊搶佔地形。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區地區實施城鎮戰操練，女性召員實作敵機臨空處置動作。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施城鎮戰操練，實兵實裝的女性官兵實作穿戴毒氣面罩出槍試瞄科目。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人，9日在桃園八德地區實施城鎮戰操練，實兵實裝的女性官兵實作穿戴毒氣面罩出槍試瞄科目。（陳怡誠攝）

國軍露天開設的沐浴設備。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的14位女性後備軍人8日報到接受教召，9日邀訪媒體展示後備指揮部為女性教召人員採購座艙性個人帳篷及寢具等個人物品。（陳怡誠攝）

國軍首批志願接受教育召集的女性後備軍人，8日至八德指定戰術地點報到，在召訓幹部引導下，進行體溫量測、消毒及防疫快篩，隨後辦理資料核對、隨身物品安全檢查及專長鑑定、裝備提領等作業後，展開5天訓練科目。

這批14位女性後備軍人經志願報名參訓後，由部隊檢核選出，都屬後勤兵科，編入桃園後備指揮部城鄉守備旅步兵二營戰支連，部署在八德瑞泰里一帶，9日操演想定是敵軍自觀音海岸登陸後向桃園龍潭推進，戰支連為其他步兵連先行搶佔桃園八德地區，順利我軍部隊通過。

隨戰鬥支援連部隊在巷弄中奔跑出槍，模擬為後續開到的大部隊搶佔地形。實兵實裝的男女官兵在後備部隊女性教官指揮在巷弄、公園間躍進，實施地形要點搶佔、敵機臨空、砲擊與毒氣等戰備科目，操作雖然簡單，卻是國軍從事城鎮戰準備的重要宣示，現場吸引不少外媒採訪。

因女性後備軍人參與教召第一梯次，軍方安排設置在里民活動中心的女性住宿區，除有24小時監控設施與軍用露天開設的沐浴設備外，還特別為官兵特別採購座艙式的個人帳篷，裝備並非軍用制式，而是特別為這次操演另外採購試用。

地上通舖的住房有小梳妝台，提供梳畫所需。考量女性首次參加教召訓練，今年仍屬試行階段，安排5至7天的召訓梯次，藉實際參訓驗證女性後備軍人教召相關配套措施。退伍10年的女性醫務士劉昭逸受訪說，她報名召訓是為重溫部隊時光，其實她過去服役時沒有在野外操課經驗，因此初到部隊還不

太習慣，幸而部隊幹部輔導，讓他短時間可融入教召戰鬥訓練課程。