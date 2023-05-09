國軍首批志願接受教育召集的女性後備軍人，8日至八德指定戰術地點報到，在召訓幹部引導下，進行體溫量測、消毒及防疫快篩，隨後辦理資料核對、隨身物品安全檢查及專長鑑定、裝備提領等作業後，展開5天訓練科目。
這批14位女性後備軍人經志願報名參訓後，由部隊檢核選出，都屬後勤兵科，編入桃園後備指揮部城鄉守備旅步兵二營戰支連，部署在八德瑞泰里一帶，9日操演想定是敵軍自觀音海岸登陸後向桃園龍潭推進，戰支連為其他步兵連先行搶佔桃園八德地區，順利我軍部隊通過。
隨戰鬥支援連部隊在巷弄中奔跑出槍，模擬為後續開到的大部隊搶佔地形。實兵實裝的男女官兵在後備部隊女性教官指揮在巷弄、公園間躍進，實施地形要點搶佔、敵機臨空、砲擊與毒氣等戰備科目，操作雖然簡單，卻是國軍從事城鎮戰準備的重要宣示，現場吸引不少外媒採訪。
因女性後備軍人參與教召第一梯次，軍方安排設置在里民活動中心的女性住宿區，除有24小時監控設施與軍用露天開設的沐浴設備外，還特別為官兵特別採購座艙式的個人帳篷，裝備並非軍用制式，而是特別為這次操演另外採購試用。
地上通舖的住房有小梳妝台，提供梳畫所需。考量女性首次參加教召訓練，今年仍屬試行階段，安排5至7天的召訓梯次，藉實際參訓驗證女性後備軍人教召相關配套措施。退伍10年的女性醫務士劉昭逸受訪說，她報名召訓是為重溫部隊時光，其實她過去服役時沒有在野外操課經驗，因此初到部隊還不
太習慣，幸而部隊幹部輔導，讓他短時間可融入教召戰鬥訓練課程。
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