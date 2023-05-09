立法院內政委員會今針對「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」條文修正草案展開朝野協商，其中，前總統陳水扁多次請願的公職人員選罷法第26條修法內容未達共識，相關條文均繼續保留，交由立法院長游錫堃召集黨團協商。

時代力量立委邱顯智表示，在一個民主國家裡面，參政權等於是公民權利，終身不能參選，等於剝奪了一個很重要的權利，如果把參政權剝奪，連里長都不能選，這是個很嚴肅的問題。

他舉例，《毒品危害防制條例》第14條，意圖販賣而持有或轉讓罌粟種子，判2年以下有期徒刑，說不定最後法官只判他幾個月，結果最後法律效果是終身不能參選，這個是輕重失衡。

民進黨立委莊瑞雄也指出，「輕重失衡」的確是他最在意的，他舉例，例如《刑法》重傷罪，把人的手腳剁掉再去自首，搞不好要3年徒刑，再去跟人和解，刑度可能更低，但這樣的人卻可以繼續選總統和立委。

內政部次長吳容輝表示，當初在修正時是針對「黑、金、槍、毒」採比較高道德標準規範，基本上都尊重委員意見，不過要特別提醒，當初在制定院版時，因為社會氛圍較不能接受「黑、金、槍、毒」，因此把門關小，現在委員認為有些態樣太過，那就尊重委員意見，最後還是要協商。

內政部民政司司長吳清源則說，雖然委員提出很多意見，不過希望委員還是能支持行政院版本。

內政部召委陳玉珍最後宣告，《正副總統選罷法》部分條文協商，通過第44條、增訂第47條之3、第90條及第96條，條文、條次、引述條文之相關法制用語，授權主席及議事人員整理，其餘均照審查會審查結果通過，並送院會處理。

至於《公職人員選罷法》部分條文修正草案，已修74條，協商通過第32條、第47條，增訂第51條之3、第74條、第104條、第110條及第112條；而第26條保留，行政院再修正版與委員會建議行政院修正版併案送交黨團協商。其餘條文、條次、引述條文之相關法制用語，授權主席及議事人員整理，其餘均照審查會審查結果通過，並送院會處理。