花蓮漁港假日魚市成立迄今逾20年，營業空間均由鐵皮屋搭建而成，不僅老舊雜亂，且土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，攤商面臨拆遷問題。（羅亦晽攝）

「花蓮漁港觀光魚市」第二期增建工程完工模擬圖。（羅亦晽攝）

花蓮漁港向陽廣場目前正進行第三期工程，修繕建物二樓破損的空間，預計7月底完工。（羅亦晽攝）

花蓮漁港假日魚市成立迄今逾20年，營業空間老舊雜亂，且土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，因此縣府2020年在附近完成「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，攤商卻因營業空間狹小且不符需求不願遷入，經縣府爭取中央2630萬元經費進行第二期工程，今天動工，年底完工，除增加營業空間外，亦會建置光罩廊道，盼能將其打造花蓮漁港新商圈。

花蓮漁港假日魚市目前共有9戶攤商營運，以販售水產魚鮮、熟食、小吃為主，營業空間均由鐵皮屋搭建而成，由於土地為在花蓮市美港段，不屬商港範圍，花蓮港務分公司將不續租跟收回，攤商面臨拆遷問題，因此縣府2017年爭取花東基金，斥資3000多萬，在附近新建「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程。

觀光魚市第一期工程在2020年底完工，L型的一樓混凝土建築，共有14個營業空間，但攤商認為空間狹小不符合需求，不願遷入，因此縣府再爭取第二期工程經費，增設營業空間與光罩廊道，去年開始招標，期間卻碰上918強震，歷經10次流標後，日前終於完成招標，今天舉辦動土典禮。

建築師賴延璨說明第二期增建工程的規畫，建物主要為地上一層的混凝土建築，面積約647.1平方公尺，將增設8個營業空間，屆時共有22個空間供攤商使用，後續研擬將一期空間整併為7個大營運空間或依攤商實際需求調配，同時還會設置64個停車位及施作光罩廊道。

縣長徐榛蔚表示，大家對觀光魚市與隔壁的日出廣場期待很深，且「海洋資源博物館」也預計設置花蓮港區內，因此縣府一直在積極進行全面性的規畫與整合。向陽廣場目前正進行第三期工程，修繕建物二樓破損的空間，預計7月底完工，觀光魚市完工啟用且魚市攤商願意遷入，整個漁港將會展開全新風貌，並能發揮食農教育精神推廣海洋保育，讓片區變得更加多采多姿有活力。

農業處長吳淑雯則說，第二期工程預計12月完工，屆時將會有完整的魚市供觀光、販售漁獲等，未來縣府除會和在地漁會、攤商積極合作也會招商，期盼能將其打造成漁獲市集及美食空間，讓到花蓮港的人潮除了賞鯨之外，還有其他新去處。

漁會總幹事林俊吉則希望未來第二期工程完工後，縣府能透過在觀光魚市舉辦活動，帶動人潮、活絡地方，打造成全新的觀光景點。