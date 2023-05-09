苗栗副縣長鄧桂菊等人到場為學生、民眾打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今年第3場大專院校徵才博覽會，9日在育達科大學生活動中心登場，約有70餘家廠商參加，共計提供3千多個就業機會，苗栗縣副縣長鄧桂菊預祝應屆畢業生都能找到理想的工作，企業也能尋獲優秀人才，持續打拚經濟。

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、縣政府共同在育達科大舉辦的「職場薪SHOW 育達領航」校園徵才博覽會，今天在育達啦啦隊精彩表演中揭開序幕，並由副縣長鄧桂菊、勞動力發展署副分署長劉玉儀、育達科大董事長王育文 、校長黃榮鵬、苗栗就業中心主任陳懷峰、縣府勞青處副處長蔡貴香、苗縣工業會理事長羅彬豪等人剪綵開幕，為謀職學生及民眾打氣加油。

副縣長鄧桂菊預祝每一位同學都能在步入社會前找到理想的工作，達成「畢業即就業」的目標，同時每一家徵才企業亦都能徵選到優秀人才，讓企業永續發展。

鄧桂菊說，縣府是除6都外第1個成立青年事務專責單位的縣市政府，勞青處也積極推動青年政策，尤其提供青年創就業服務方面，更結合育達創新創業輔導暨育成中心專業輔導團隊，進駐縣府青年創業指揮部，提供創業一條龍服務，給予計多返鄉及在地青年在創業路途上的協助，苗栗縣政府可說是青年朋友的最佳夥伴。

育達科大為幫助畢業生就業，在今年3月、4月及5月初分別舉辦20場次校園徵才說明會，同時在4月間辦理2場就業職涯講座，讓學生在畢業後進入職場前先做好就業準備。

今天在育達科大登場的校園徵才博覽會邀請有台積電、力積電、宏華國際(中華電信子公司)、京元電子、鼎元光電、群佳科技、震旦行、承化實業、環球晶圓、中國砂輪、台灣保來、振宇五金、臺鹽實業、西湖渡假村、高雄空廚、全聯實業、家樂福、寶雅國際、老爺關西高爾夫球場、全國高爾夫、泰安觀止、月眉國際開發、飛牛牧場、薰衣草森林、馥藝金鬱金香酒店、台灣一風堂、三商餐飲、瓦城泰統、摩斯漢堡、星巴克、海底撈、鑫鼎王餐飲、大千綜合醫院、華山基金會、台灣施舒雅、彭村梅SPA、佐登妮絲、泰晶殿、費思特、芝麻村、愛兒群龍潭幼兒園、國軍人才招募中心、海巡署等70餘家單位、廠商參加，跨10種產業類別，提供工程師、儲備幹部、研發人員、行銷企劃、營運儲備幹部、國貿業務專員、健身教練、行政人員、技術員、業務專員、幼教人員、餐飲服務員等3000餘個工作職缺。